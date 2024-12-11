2024-12-11 20:50:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

تلقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، (11 كانون الأول 2024) اتصالاً هاتفياً من ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، انه "جرى، خلال الاتصال، البحث في تطورات الأحداث على الساحة السورية، وتداعياتها على المنطقة، حيث تم التأكيد من الجانبين على ضرورة التنسيق العربي المشترك، والعمل على تعزيز الحوار بين جميع الأطراف السورية، وضمان أمن وسيادة سوريا ووحدة أراضيها".

وأضاف "كما شهد الاتصال البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين".

وقدَّم رئيس مجلس الوزراء تهانيه لولي العهد السعودي، بمناسبة فوز المملكة باستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم، في نسختها التي ستُقام سنة 2034، متمنياً دوام الازدهار والتقدم للمملكة وشعبها الشقيق".