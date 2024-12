2024-12-11 21:10:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدىكشف عضو ائتلاف ادارة الدولة النائب عامر الفائز، أسباب عدم موافقة الكتل السياسية على التغييرات الوزارية، فيما بين موقف ادارة الدولة من هذا القرار.وقال الفائز، إن "الفترة المتبقية قصيرة جدا ومجلس النواب سيمضي في العطلة التشريعية وسيباشر عملة في السنة المقبلة 9/1/2025 فستكون فترة الاستبدال جدا قصيرة مما يعجز البديل بتقديم أي شيء في […]

The post إدارة الدولة: الوقت المتبقي من عمر الحكومة لا يسمح بالتغيير الوزاري appeared first on جريدة المدى.