الكويت تفتتح ملعب مباراة العراق واليمن في خليجي26

2024-12-11 21:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ افتتح الاتحاد الكويتي لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، ملعب جابر المبارك والذيسيستضيف مباراة الافتتاح بين منتخبي العراق واليمن في انطلاق بطولة خليجي26 التيستقام في الكويت.

وأسفرتقرعة خليجي26 المقررة في الكويت نهاية العام الحالي عن وقوع المنتخب العراقي فيالمجموعة التي تضم إلى جانبه اليمن والبحرين والسعودية.

‏ويستهلالمنتخب العراقي مشواره في خليجي الكويت26 ‏ويلاقي المنتخب اليمني في الساعةالخامسة و25 مساءً يوم الأحد 22 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

ويواجهمنتخب البحرين في الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الأربعاء 25 كانونالأول/ ديسمبر، ويختتم المنتخب العراقي مباراة مجموعته بلقاء القمة أمام السعوديةفي الساعة الخامسة والنصف مساءً يوم 28 من كانون الأول/ديسمبر الجاري.