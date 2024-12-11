2024-12-11 21:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ ردت محكمة "كاس" الدولية المختصة بالشؤون الرياضية، يوم الأربعاء،الدعوى التي رفعها الرئيس السابق لنادي الزوراء الرياضي فلاح حسن، اعتراضاً على قراراللجنة الأولمبية العراقية بحلّ إدارة النادي التي كان يترأسها.

وقالالصحفي العراقي حسين سعد، المقيم في سويسرا، لوكالة شفق نيوز "تضمنت الدعوىطلب إصدار أمر ولائي بإيقاف تنفيذ الأمر الإداري الذي أصدرته اللجنة الأولمبيةالوطنية العراقية بحلّ الهيئة الإدارية لنادي الزوراء التي يترأسها فلاح حسنوتعيين هيئة مؤقتة".

وأضاف"بهذا الرد سوف تستمر الهيئة المؤقتة المشكلة من اللجنة الأولمبية الوطنيةالعراقية بأعمالها في إدارة نادي الزوراء لحين إجراء انتخابات جديدة للهيئة الإداريةللنادي".

وأشارإلى أن "أجور الدعوى التي أقامها فلاح حسن بلغت 100 مليون دينار عراقي ما بينأجور إقامة الدعوى في محكمة كاس، وأجور والمحامي الذي كُلف برفع الدعوى".

وكانالمكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية، قد حلّ الهيئة الإدارية لناديالزوراء برئاسة فلاح حسن، وشكل هيئة مؤقتة لإدارة النادي تهيئ لانتخاب هيئة إداريةمقبلة يستمر عملها لدورة انتخابية أمدها أربع سنوات، حيث كان قرار المكتب التنفيذياتخذ بالإجماع بعد الاستناد إلى المادة 14/أولاً/6/2/1 من قانون الأندية الرياضيةذي الرقم 18 لسنة 1986 والمعدل بالقانون رقم 37 لسنة 1988.

علىأن يستمر عمل الهيئة المؤقتة لمدة أقصاها ثلاثة أشهر تجري خلالها المؤتمرالانتخابي الخاص بانتخاب هيئة إدارية مقبلة لنادي الزوراء الرياضي.

وتألفتالهيئة من محمد مثنى ياسر رئيساً، ويعقوب حسين سالم نائباً، وغيث عبد الغني عبدالواحد أميناً للسر، وسعد عبد الرحيم عبد الكريم أميناً مالياً، ومحمود حسين عبدالكريم، وداود سلمان شعوبي، وليث حسين شهيب أعضاء.