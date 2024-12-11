العلاق يحدد موعد إعلان النتائج النهائية للتعداد العام للسكان والمساكن

2024-12-11 21:30:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - محمد الطالبيأعلن مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان مهدي العلاق، اليوم الأربعاء، الموعد المقرر لاستكمال البيانات التفصيلية الخاصة بالتعداد السكاني، فيما حدد موعد إعلان النتائج النهائية للتعداد.وقال العلاق لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "النتائج الأولية للتعداد العام للسكان والمساكن أعلنت بعد 48 ساعة من انتهاء التعداد"، مبينا، أن "جمع البيانات لم يكتمل حتى الآن".وأضاف، أن "يوم 14 من كانون الأول الحالي، هو الموعد المقرر لاستكمال البيانات التفصيلية الخاصة بالأفراد والأسر"، مشيرا إلى، أنه "بعد هذه المرحلة ستبدأ عمليات الترميز التفصيلي للمهن والنشاطات؛ كون بعض الحقول لا يمكن إرسالها مباشرة وتحتاج إلى نوع من الترميز خصوصا ما يتعلق بالمهنة والنشاط".وتابع، "ما تبقى للعدادين هو ثلاثة أيام فقط لإنجاز بقية الأعمال"، لافتا إلى، أن "عددا من المحافظات انتهت من المرحلة الثانية بشكل كامل بنسبة مئة بالمئة".وتوقع أن تعلن النتائج النهائية للتعداد في منتصب شباط المقبل، مشيرا إلى، أن "خطة التعداد تشمل كل المناطق بما في ذلك البدو الرحل ولذلك تم استكمال البيانات بشكل شبه تام".ولفت إلى، أن "تعزيز مسار التنمية وتحديد المخصصات الاستثمارية مرتبط بنسبة السكان بكل محافظة بالدرجة الأولى ونسبة المحرومية"، لافتا إلى، أن "مؤشر نسبة السكان سيعتمد بشكل كبير على النسب التي سيظهرها التعداد العام للسكان في نتائجه النهائية".