كرميان.. مصرع وإصابة 7 أشخاص بينهم أطفال بحادث سير مروع

2024-12-11 21:30:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أعلنت مديرية مرور إدارة كرميان التابعة لإقليم كوردستان، مساء اليومالأربعاء، عن مصرع وإصابة سبعة أشخاص أغلبهم أطفال بحادث سير مروع على طريق كلار –باونور.

وأوضحتالمديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الحادث وقع مساء اليوم، عندما فقد سائقسيارة من نوع (تويوتا كورولا) السيطرة على مركبته أثناء سيرها في منطقة برده سوريكون التابعة لناحية باونور باتجاه كلار، ما أدى إلى اصطدامها بعمود إنارة، ما أسفرعن وفاة طفلين وإصابة ثلاثة أطفال وامرأتين.

وبينتأن جميع المصابين تم نقلهم إلى مستشفى الطوارئ "شهيد هژار" في كلار، حيثفارق طفلان يبلغان من العمر ست وثماني سنوات الحياة بسبب شدة إصاباتهما، كما تمتحويل حالتين أخريين إلى مستشفيات السليمانية نتيجة خطورة حالتيهما.

وأكدتالمديرية أن فرق المرور بدأت تحقيقاً في الحادث لمعرفة أسبابه وملابساته، مشيرةإلى أن الحادث يُبرز أهمية الالتزام بقواعد السير والسرعات المحددة على الطرق.

وتتكررحوادث السير في إقليم كوردستان، خاصة على الطرق السريعة بين المدن، نتيجة عدةعوامل أبرزها السرعة الزائدة وفقدان السيطرة على المركبات.

وتدعومديريات المرور باستمرار إلى توخي الحذر والالتزام بالقوانين المرورية لضمان سلامةالسائقين والركاب.