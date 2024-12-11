2024-12-11 21:40:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف رئيس مجلس ديالى عمر الكروي، يوم الأربعاء،تفاصيل قرارات المجلس الأخيرة، ومن بينها توزيع قطع أراض لشرائح مختلفة فيالمحافظة.

وقال الكروي، لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس ديالى صوتاليوم في جلسته المرقمة 21 على إيقاف عمل شركات محطات أأوزان الحمولات على طرق المحافظة لوجود شبهات في عملها، الذيمن المفترض أن يكون بتنسيق مشترك مع مديرية الطرق والجسور، لكنها انفردت فيالقرارات والعمل"، مشيراً إلى أن "ديالى هي المحافظة الوحيدة التي فيهامحطات اوزان دون بقية المحافظات".

وأضاف أن "مجلس ديالى قرر ايقاف العمل في المحطات وإحالةملفها إلى هيئة النزاهة للتحقيق فيما يخص الجباية ووارداتها التي تستحصلها منمركبات الحمل التي تمر عبر المحافظة".

ولفت رئيس مجلس ديالى، إلى أن جلسة اليوم شهدت أيضاً"التصويت على الزام وتوجيه الحكومة المحلية والبلديات بتخصيص وتوزيع قطع أراضعلى الشرائح المستحقة وفقا للضوابط القانونية لا سيما للكوادر التربوية وأساتذةالجامعات وبقية الموظفين والمتقاعدين في المؤسسات خصوصاً أنهم حُرموا طيلة السنواتمن هذا الاستحقاق".

وأكد الكروي، أن "مجلس ديالى يتابع ملف الاراضي فيالمحافظة ولا بد أن يكون هناك رادع لأي ملف فساد خاصة وأن هناك تجاوزات كثيرة حصلتداخل المحافظة فيما يخص الاراضي الزراعية وممتلكات الدولة وأغلب الطرق التجاريةيتم استغلالها من قبل جهات متنفذة"، مردفاً بالقول: "لا بد أن يكون هناكدور رقابي ولا بد أن يحال هذا الملف للتحقيق وإلى النزاهة، لاتخاذ الإجراءاتاللازمة".

يشار إلى أن الكروي قد عاد ليمارس مهام عمله رئيسا لمجلسمحافظة ديالى بعد كسبه أمراً ولائياً يقتضي بإيقاف قرار إقالته لحين البت فيالدعوى المقامة بهذا الشأن، إذ أصدرت محكمة القضاء الإداري، يوم 3 تشرين الثانيالماضي، أمرا ولائيا بإيقاف قرار إقالته من المنصب.

وكان مجلس محافظة ديالى، صوت في 29 تشرين الأول أكتوبرالمنصرم على إقالة رئيسه عمر الكروي، وذلك عقب جلسة استجواب طارئة.

وعقب ذلك بيومين انتخب المجلس نزار اللهيبي رئيساً جديداًخلفاً للمقال عمر الكروي، وقرار الإقالة جاء بعد حراك سياسي لإزاحة الكروي منمنصبه الذي تسنمه في الأول من آب أغسطس الماضي.

وبحسب مراسل وكالة شفق نيوز فإن الإقالة جاءت بعد خلافاتعصفت بالمجلس لتمرير مديري وحدات إدارية جدد، كما أن انتخاب الكروي التابع لتحالفالسيادة جاء بعد أشهر من التجاذبات السياسية، خلص لإتفاق انفرط عقده بعد نحوشهرين.