2024-12-11 22:09:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد /عراق اوبزيرفر بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مع ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الأربعاء، تطورات الأحداث على الساحة السورية. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، أن “السوداني، تلقى اتصالاً هاتفياً من ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير …

The post عاجل | اتصال هاتفي بين السوداني وبن سلمان first appeared on Observer Iraq.