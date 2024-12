الشرطة يتغلب على الكرخ بهدفين لهدف في دوري نجوم العراق

2024-12-11 22:09:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق أوبزيرفر ظفر فريق الشرطة بثلاث نقاط من الكرخ الذي لعب على ارضه وبين جمهوره مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 11 لدوري نجوم العراق لكرة القدم. وجرت المباراة على ملعب الساحر أحمد راضي وانتهت لصالح الشرطة بنتيجة 2-1. وانتهى الشوط الأول بتقدم فريق الكرخ بهدف دون رد للشرطة جاء الهدف في الدقيقة 37 عن …

