ضربة جوية تستهدف مفرزة إرهابية في وادي الشاي بكركوك

2024-12-11 22:09:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

كركوك/ عراق اوبزيرفر أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ ضربة جوية استهدفت مفرزة إرهابية في وادي الشاي بكركوك. وذكرت الخلية في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، إنه “بالتزامن مع احتفالات شعبنا الكريم بذكرى عيد النصر العظيم، كان لرجال الاستخبارات العسكرية وخلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة رأي آخر في التعبير عن فرحهم بهذه الذكرى، …

