رسميا.. كأس العالم 2030 في المغرب وإسبانيا والبرتغال

2024-12-11 22:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، اليوم الأربعاء (11 كانون الأول 2024)، أن نسخة 2030 من كأس العالم ستنظم في المغرب وإسبانيا والبرتغال على أن تستضيف 3 دول في أمريكا الجنوبية مباراة واحدة لكل منها.

وأعلن رئيس الفيفا جياني إنفانتينو "القرار بعد مؤتمر استثنائي"، مبيناً أنه "سيتم خلال نسخة 2030 بنقل كرة القدم لمزيد من الدول وان عدد الفرق المشاركة لم يقلل من الجودة، بل في الواقع عزز الفرصة".

وستبدأ نسخة المونديال عام 2030 بـ3 لقاءات في كل من أوروجواي والأرجنتين وباراجواي ضمن الاحتفالات بمرور 100 عام على انطلاق أول نسخة للمونديال عام 1930 بأوروجواي، فيما تستضيف المغرب والبرتغال وإسبانيا جميع المباريات الأخرى في تلك النسخة.

من جانبه، أعرب رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، عن "امتنانه للاتحادات الأعضاء في (الفيفا) لأنها منحت الثقة للمغرب والبرتغال وإسبانيا من أجل التنظيم المشترك لكأس العالم لكرة القدم 2030".

وبين لقجع أن "هذه الثقة التي وضعت في بلدي من خلال اعتماد ترشيحه ضمن الترشيح الثلاثي تشهد مجددا على التقدم المحرز سواء على مستوى التحضيرات الخاصة بهذه التظاهرة أو على مستوى التنمية الشاملة للبلاد برؤية متبصرة للملك محمد السادس".



