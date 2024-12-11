رئيس تحالف العزم في بغداد محمود القيسي: نجحنا بإيقاف الإجراءات المتعلقة بمنطقة البكرية

2024-12-11 22:35:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن رئيس تحالف العزم في بغداد النائب محمود القيسي، اليوم الأربعاء (11 كانون الأول 2024)، النجاح بإيقاف الإجراءات المتعلقة بمنطقة البكرية في بغداد لحين حسم القضايا القانونية المتعلقة بها.

وقال القيسي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "رئيس مجلس الوزراء استجاب لطلبات الأهالي ووجه بإيقاف الإجراءات المتعلقة بمنطقة البكرية بشكل مؤقت لحين حسم القضايا القانونية المتعلقة بها"، مبيناً أن "هذا الإنجاز جاء نتيجة جهود مكثفة وتدخل مباشر من قبل رئيس مجلس النواب محمود المشهداني ورئيس تحالف العزم المهندس مثنى السامرائي".

وأوضح أن "المتابعة الميدانية والدفاع المستمر عن حقوق أهالي المنطقة كان لها دور كبير في الوصول إلى هذا القرار"، لافتاً الى أن "تحالف العزم سيواصل متابعة قضايا المواطنين والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لكل التحديات التي تواجههم".

بدورهم، عبّر "أهالي منطقة البكرية عن شكرهم للجهود التي قام بها القيادي بتحالف العزم النائب محمود القيسي ولرئيس الوزراء لاستجابته السريعة، كما عبروا عن امتنانهم للدعم المباشر من رئيس مجلس النواب ورئيس تحالف العزم لحل مشكلتهم التي سببت قلقا كبيرا للآلاف من أهالي المنطقة".



