شرطة صلاح الدين تعتقل 8 أشخاص بينهم إرهابيون وسوري وأجنبي

2024-12-11 22:40:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ كشف مصدر مسؤول في شرطة صلاح الدين، مساء اليوم الأربعاء، عن اعتقال ثمانيةمطلوبين بينهم أجنبي وسوري شمالي المحافظة.

وأخبرالمصدر وكالة شفق نيوز، أن "قوة أمنية من قسم شرطة الشرقاط تمكنت من إلقاءالقبض على ثلاثة أشخاص صادرة بحقهم أوامر قبض وفق المادة 4/ إرهاب، وشخص رابعمطلوب للجهات الأمنية، استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة قادت للقبضعليهم".

وأضافالمصدر أن "قوة أمنية أخرى ألقت القبض مطلوب آخر في قضاء الاسحاقي صادرة بحقهمذكرة قبض وفق المادة 4/ إرهاب أيضاً".

وأشارإلى أن "قسم شؤون السيطرات في سيطرة الشهيد اللواء الركن صباح سفر (شمالالطوز) ضبطت عجلة نوع (هونداي/ النترا) سائقها المدعو (ص. ع. س) وبصحبته المدعو (س.ك. ع) سوري الجنسية، والمدعو (ع. و. س) أجنبي الجنسية كلاهما مخالفان لشروط الإقامة،قادمين من محافظة كركوك باتجاه محافظة بغداد، وتم تسليم العجلة مع سائقها والأشخاصإلى قسم شرطة الطوز/ مركز شرطة الحي العصري".