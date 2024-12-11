2024-12-11 22:40:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكدت قيادة العمليات المشتركة، يوم الأربعاء، أن طيران الجيش العراقي، نفذ ضربة جوية في منطقة الرشاد ضمن قاطع العمليات في محافظة كركوك، مستهدفة مضافة لعناصر تنظيم داعش الإرهابي.

ونقلت خلية الإعلام الأمني، بياناً عن قيادة العمليات المشتركة، ورد لوكالة شفق نيوز، قالت فيه إنه "بالتزامن مع احتفالات شعبنا الكريم بذكرى عيد النصر العظيم، كان لرجال الاستخبارات العسكرية وخلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة رأي آخر في التعبير عن فرحهم بهذه الذكرى، فقد احتفلوا في ميدان الشرف من خلال رصد تحركات مفرزة إرهابية في وادي الخاصة بمنطقة الرشاد ضمن قاطع قيادة عمليات كركوك".

وتابعت: "شارك في احتفال النصر المبين أيضا ومن سماء العراق الغالي صقور الجو الشجعان بواسطة طائرات F-16 وحولوا مضافة المفرزة الإرهابية الى ركام".

ولفتت إلى أنه "بحسب المعلومات المتوافرة فإن الضربة أدت الى تدمير أسلحة وأعتدة ومواد لوجستية كانت بحوزة هذه المفرزة، وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً".

وكان مصدر أمني في كركوك، قد أفاد في وقت سابق من مساء اليوم الأربعاء، بأن طائرات القوة الجوية (F16) نفذت ضربة جوية لمضافة تضم عناصر من تنظيم داعش في قضاء داقوق جنوبي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الطيران الحربي نفذ ضربات جوية بين قضاء داقوق وناحية الرشاد، في وادي الشاي قرب قرية الفشكة (45 كم جنوب كركوك)، استهدفت مضافات تنظيم داعش الارهابي وأن هناك قتلى من عناصر التنظيم الإرهابي".

ولفت المصدر إلى أن "طيران الجيش نفذ العملية بعد عدة أسابيع من المتابعة ومراقبة استخبارية للمضافة"، مبيناً أن "المزيد من التفاصيل عن العملية ستصدر لاحقاً".