الإعلام الأمني: ضربة جوية تستهدف مفرزة إرهابية في وادي الخاصة بكركوك

2024-12-11 22:45:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ ضربة جوية استهدفت مفرزة إرهابية في وادي الشاي بكركوك.

وقالت الخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "بالتزامن مع احتفالات شعبنا الكريم بذكرى عيد النصر العظيم، كان لرجال الاستخبارات العسكرية وخلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة رأي آخر في التعبير عن فرحهم بهذه الذكرى، فقد احتفلوا في ميدان الشرف من خلال رصد تحركات مفرزة إرهابية في وادي الخاصة بمنطقة الرشاد ضمن قاطع قيادة عمليات كركوك".

وأضافت أنه "شارك في احتفال النصر المبين أيضا ومن سماء العراق الغالي صقور الجو الشجعان بواسطة طائرات F-16 وحولوا مضافة المفرزة الإرهابية الى ركام".

وتابعت أنه "بحسب المعلومات المتوافرة فإن الضربة أدت الى تدمير أسلحة وأعتدة ومواد لوجستية كانت بحوزة هذه المفرزة".