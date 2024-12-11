السوداني يعرض المساعدة على السوريين لضمان تمثيل مكونات الشعب في النظام الجديد

2024-12-11 22:50:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مساءالأربعاء، استعداد العراق لتقديم المساعدة للسوريين، بما يضمن تمثيل جميع مكوناتالشعب في النظام الجديد.

جاء ذلك، خلال استقبال رئيس الوزراء، لوزير الدفاعالألماني بوريس بيستوريوس، والوفد المرافق له، في العاصمة بغداد، وفق بيان وردلوكالة شفق نيوز.

وجرى خلال اللقاء، بحث الأوضاع في سوريا، ومستجداتالأحداث فيها، والدور الأوروبي والدولي في مساعدة السوريين لتحقيق الاستقراروالحفاظ على وحدة سوريا وأمنها، وكذلك التأكيد على ضرورة عدم التدخل في الشأنالسوري، وأنّ الشعب هو من يقرر مصير بلده.

وأكد السوداني، استعداد العراق لتقديم المساعدة للسوريينفي هذه المرحلة المفصلية، مشدداً على أهمية ضمان تمثيل كل مكونات الشعب السوري فيالنظام الجديد، بما يحقق تطلعات هذا الشعب الذي يستحق العيش بأمن وسلام.

وشهد اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين العراق وألمانيا،ومناقشة التعاون المشترك في مختلف المجالات، والإشارة إلى دور ألمانيا الداعمللعراق ضمن بعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، والتحالف الدولي، وأكد السوداني حرصالعراق على إدامة العلاقات مع ألمانيا باعتبارها شريكاً اقتصادياً مهماً.

من جانبه، نقل بيستوريوس، تحيات المستشار الألماني لرئيس الوزراءالعراقي، معبراً عن تطلع بلاده إلى تطوير العلاقات الأمنية والعسكرية في مجالالتدريب، وتوسيعها في مجالات أخرى، ووفق ما جرى الاتفاق عليه خلال زيارة السودانيإلى برلين العام الماضي، مؤكداً أنّ العراق شريك بارز بالنسبة لألمانيا، المهتمةبالتعاون والتنسيق الثنائي معه في مختلف المجالات.