فوز الكرخ والشرطة في دوري المحترفين العراقي لكرة السلة

2024-12-11 22:50:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ فاز فريقا الكرخ والشرطة لكرة السلة على منافسيهما، مساء اليوم الأربعاء، ضمنمنافسات دوري المحترفين العراقي.

وفيالمباراة الأولى فاز فريق الكرخ على ضيفه على فريق دربنديخان بنتيجة 90-83 نقطة.

‏وجرتالمباراة مساء اليوم في قاعة نادي الكرخ ببغداد.

‏وفيالمباراة الثانية فاز فريق الشرطة على مضيفه فريق الكهرباء بنتيجة 80-73 نقطة.

‏وجرتالمباراة في قاعة الشعب المغلقة الألعاب الرياضية مساء اليوم.

وتقامضمن المنافسات ذاتها يوم غد الخميس مباراة واحدة تجمع فريقا الحلة والحشد الشعبيفي قاعة نادي الحلة.