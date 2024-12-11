فوز الكرخ والشرطة في دوري المحترفين العراقي لكرة السلة
2024-12-11 22:50:08 - المصدر: شفق نيوز
شفقنيوز/ فاز فريقا الكرخ والشرطة لكرة السلة على منافسيهما، مساء اليوم الأربعاء، ضمنمنافسات دوري المحترفين العراقي.
وفيالمباراة الأولى فاز فريق الكرخ على ضيفه على فريق دربنديخان بنتيجة 90-83 نقطة.
وجرتالمباراة مساء اليوم في قاعة نادي الكرخ ببغداد.
وفيالمباراة الثانية فاز فريق الشرطة على مضيفه فريق الكهرباء بنتيجة 80-73 نقطة.
وجرتالمباراة في قاعة الشعب المغلقة الألعاب الرياضية مساء اليوم.
وتقامضمن المنافسات ذاتها يوم غد الخميس مباراة واحدة تجمع فريقا الحلة والحشد الشعبيفي قاعة نادي الحلة.