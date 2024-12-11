اخبار العراق الان

عاجل
الرئيسيةشفق نيوزاخبار العراق الرياضية › فوز الكرخ والشرطة في دوري المحترفين العراقي لكرة السلة

فوز الكرخ والشرطة في دوري المحترفين العراقي لكرة السلة

فوز الكرخ والشرطة في دوري المحترفين العراقي لكرة السلة
فوز الكرخ والشرطة في دوري المحترفين العراقي لكرة السلة
2024-12-11 22:50:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ فاز فريقا الكرخ والشرطة لكرة السلة على منافسيهما، مساء اليوم الأربعاء، ضمنمنافسات دوري المحترفين العراقي.

وفيالمباراة الأولى فاز فريق الكرخ على ضيفه على فريق دربنديخان بنتيجة 90-83 نقطة.

‏وجرتالمباراة مساء اليوم في قاعة نادي الكرخ ببغداد.

‏وفيالمباراة الثانية فاز فريق الشرطة على مضيفه فريق الكهرباء بنتيجة 80-73 نقطة.

‏وجرتالمباراة في قاعة الشعب المغلقة الألعاب الرياضية مساء اليوم.

وتقامضمن المنافسات ذاتها يوم غد الخميس مباراة واحدة تجمع فريقا الحلة والحشد الشعبيفي قاعة نادي الحلة.

واصل المتابعة على شفق نيوز