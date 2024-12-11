2024-12-11 22:50:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ ‏فاز فريق أربيل على ضيفه فريق الكهرباء، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافساتالجولة 11 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

و‏جرتالمباراة على ملعب فرانسو حريري في أربيل عند الساعة السابعة والنصف مساءً وانتهتلصالح "القلعة الصفراء" بنتيجة 4-3، وهي أعلى حصيلة أهداف في الدوري منذانطلاق الجولة الأولى ولغاية هذه الجولة.

وانتهىالشوط الأول بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1، سجل الهدف الأول لأربيل شيركو كريم فيالدقيقة 8، وفي الدقيقة 39 نجح لاعب الكهرباء محمد زامل من تسجيل هدف من ركلة جزاء.

وفيالشوط الثاني سجل أربيل هدفه الثاني في الدقيقة 47 عن طريق كولين إندرسون، وأضاف أربيلهدفه الثالث عن طريق سفين منصور في الدقيقة 58، وفي الدقيقة 65 سجل أربيل هدفهالرابع عن طريق مصطفى قابيل، وفي الدقيقة 75 قلص الكهرباء النتيجة بعد تسجيلالمحترف بياجبارا دومتي الهدف الثاني لفريقه، وسجل الكهرباء هدفه الثالث فيالدقيقة 79 عن طريق حسين جاسم.

وشهداللقاء طرد لاعب الكهرباء علي خالد في الدقيقة 90+3 بسبب ضربه للاعب أربيل باليدعلى وجهه.

وبهذهالنتيجة رفع أربيل رصيده للنقطة 18 بالمركز الرابع، وتجمد رصيد الكهرباء عندالنقطة 14 بالمركز 12.