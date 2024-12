2024-12-11 22:50:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

وكالات: أعلنت شركة راسبيري باي عن إطلاق Raspberry Pi 500، وهو حاسوب مدمج في لوحة مفاتيح يحمل نفس قوة أحدث إصداراتها Raspberry Pi 5. المواصفات التقنية: ذو صلة > راسبيري باي تطلق كاميرا ذكاء اصطناعي جديدة بالتعاون مع سوني مميزات فريدة: السعر والتوفر: وأعلنت الشركة أيضًا عن شاشة Raspberry Pi Monitor...

