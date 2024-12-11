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راسبيري باي تطلق حاسوبًا مدمجًا في لوحة مفاتيح

راسبيري باي تطلق حاسوبًا مدمجًا في لوحة مفاتيح
راسبيري باي تطلق حاسوبًا مدمجًا في لوحة مفاتيح
2024-12-11 22:50:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

وكالات: أعلنت شركة راسبيري باي عن إطلاق Raspberry Pi 500، وهو حاسوب مدمج في لوحة مفاتيح يحمل نفس قوة أحدث إصداراتها Raspberry Pi 5. المواصفات التقنية: ذو صلة > راسبيري باي تطلق كاميرا ذكاء اصطناعي جديدة بالتعاون مع سوني مميزات فريدة: السعر والتوفر: وأعلنت الشركة أيضًا عن شاشة Raspberry Pi Monitor...

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