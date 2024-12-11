2024-12-11 22:54:05 - المصدر: ايشان

أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، استعداد العراق لمساعدة السوريين في هذه المرحلة المفصلية. وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان ورد لمنصة “إيشان”، إن “السوداني استقبل وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، والوفد المرافق له وبحث معه آخر التطورات في المنطقة”. وأضاف، أن “اللقاء، بحث الأوضاع في سوريا، ومستجدات الأحداث فيها، والدور الأوروبي […]

ظهرت المقالة السوداني لوزير الدفاع الألماني: العراق مستعد لمساعدة السوريين في هذه المرحلة أولاً على ايشان.



