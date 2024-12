العمليات المشتركة تعلن قصف مضافة لداعش في كركوك

2024-12-11 23:10:06 - المصدر: جريدة المدى

كركوك/ المدى أكدت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الأربعاء، أن طيران الجيش العراقي، نفذ ضربة جوية في منطقة الرشاد ضمن قاطع العمليات في محافظة كركوك، مستهدفة مضافة لعناصر تنظيم داعش الإرهابي. ونقلت خلية الإعلام الأمني، بياناً عن قيادة العمليات المشتركة، وتلقته (المدى)، قالت فيه إنه "بالتزامن مع احتفالات شعبنا الكريم بذكرى عيد النصر العظيم، كان لرجال […]

