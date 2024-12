2024-12-11 23:10:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدىنفت مصادر مقربة من سماحة المرجع الاعلى السيد علي السيستاني، الانباء المتداولة عن تدهور صحة المرجع الاعلى.وقالت المصادر لـ(المدى) ان "السيد السيستاني يتمتع بصحة جيدة، ويستقبل الناس بشكل منتظم".ونفت المصادر، "الاشاعات المغرضة التي تتردد عن تدهور السيد السيستاني"، مؤكدة أن "لا صحة لهذه الانباء التي تستهدف ارباك الاوضاع".وتداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، انباء […]

The post مصادر لـ(المدى): السيد السيستاني يتمتع بصحة جيدة ويستقبل الناس يومياً appeared first on جريدة المدى.