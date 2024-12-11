اللقاء المفاجئ.. ماذا بحث السوداني في زيارته "غير المعلنة" إلى الأردن؟

2024-12-11 23:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

علق المختص في الشؤون السياسية مصطفى الطائي، اليوم الاربعاء (11 كانون الأول 2024)، حول أهمية وأهداف زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني "غير المعلنة" اليوم الى الأردن.

وقال الطائي لـ "بغداد اليوم" إن "وصول رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الى العاصمة الاردنية عمّان في زيارة غير معلنة مسبقاً لا يمكن تفسيره إلا في موضوع تنسيق المواقف مع المملكة الأردنية في تطورات الأوضاع السياسية في المنطقة بعد سيطرة المعارضة وهروب بشار الأسد".

وأضاف، أنه "برأيي أن السوداني يشعر بقلق بشأن تأثير ذلك على الأوضاع في العراق خاصة وأن هناك تهديدات مباشرة للعراق صدرت من إسرائيل بضرب العراق وبذلك فأن أي استهداف للعراق في هذه الأوقات يعد تهديد للأمن القومي العراقي".

وتابع أن "السوداني يدرك أهمية المملكة الأردنية وحجم التأثير الذي ممكن ان تقوم به في تقريب وجهات النظر للوصول الى تفاهم مع الولايات المتحدة الامريكية الحليف الأول لإسرائيل".

وأكمل، أن "السوداني ذهب الى الأردن بالتنسيق مع الإطار التنسيقي الذي بدأ يشعر بجدية التهديدات الإسرائيلية بعد خسارة محور المقاومة لجبهة سوريا والضربات الجوية الإسرائيلية الأخيرة التي تسببت في تدمير القدرات العسكرية السورية".

وأجرى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، زيارة رسمية غير معلنة في وقت سابق من صباح اليوم الاربعاء، إلى الأردن.

والتقى السوداني خلال الزيارة التي لم تستغرق سوى بضع ساعات، العاهل الأردني، حيث جرى بحث التطورات الراهنة في المنطقة، والأحداث على الساحة السورية.

وجاءت زيارة السوداني المفاجئة في ظل الأحداث المتسارعة في المنطقة لاسيما بعد أيام قلائل على إسقاط نظام بشار الأسد في سوريا من قبل الفصائل المسلحة المعارضة.