2024-12-11 23:45:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكُرةِ القدم عدنان درجال، أن الاتحادَ العراقيّ يضعُ كلَ جهوده وإمكانياته أمام السعودية لإنجاح مونديال 2034.وذكر بيان لاتحاد الكرة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكُرةِ القدم «عدنان درجال»، أجرى مساء اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً برئيسِ الاتحاد السعوديّ لكرةِ القدم ياسر المسحل، وهنأه لمناسبةِ فوز المملكة العربية السعودية بحقِّ استضافة مونديال 2034".وقال رئيسُ الاتحاد، بحسب البيان، "إننا جميعاً فخورون بما سجلته المملكةُ العربية السعودية من انتصارٍ مستحقٍ بحق استضافة كأس العالم في نسخته المُرتقبة عام 2034."، مبيناً: إن "الاتحادَ العراقيّ لكرة القدم يضعُ كلَ جهوده وإمكانياته أمام أشقائه في المملكة كون نجاح الاستضافة ليس نجاحاً للمملكةِ العربية فحسب، بل نجاح لكل أبناءِ الوطن العربي".وأضاف: "فخورون بالملف المُقدم ونيله أعلى درجات التقييم بشكلٍ ولد الارتياحَ بأن تكون البطولة استثنائيةً ورائعةً من جميع النواحي."من جانبه، قدّم رئيسُ الاتحاد السعودي "ياسر المسحل" شكره وتقديره للمكالمةِ الهاتفية، مؤكداً: إن "شعورَ التهنئة نابعٌ من أصالةِ إخواننا في العراق الحبيب، وإن فوزَ السعودية بحقِّ استضافة كأس العالم 2034 هو فوزٌ لكل أبناءِ الوطن العربيّ."