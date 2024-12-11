موجة باردة تقترب من أجواء العراق وتحذيرات من شدتها

2024-12-11 23:45:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أكد المنبئ الجوي صادق عطية، اليوم الأربعاء (11 كانون الأول 2024)، أن العراق على موعد مع موجة باردة بداية الأسبوع المقبل.

وقال عطية في منشور على (الفيس بوك) تابعته "بغداد اليوم"، إن "نماذج الطقس تختلف في توقعاتها حول شدة الموجة الباردة المتوقعة بداية الأسبوع المقبل، لكن جميعها تتفق بثبات موعد تأثيرها".

وشدد على "ضرورة أخذ الاحتياطات من شدة البرودة القادمة"، لافتاً الى أن "اليومين المقبلين ستتوضح الصورة أكثر".