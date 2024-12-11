تأجيل الجولة التاسعة من الدوري الممتاز لتزامنها مع بطولة كأس العراق

2024-12-11 23:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، تأجيل مباريات الجولةالتاسعة من منافسات الدوري الممتاز، وذلك لتزامنها مع إقامة الدور الأول لبطولةكأس العراق للموسم 2024-2025 التي يقام دورها الـ32 بعد منتصف الشهر الجاري.

وذكربيان للاتحاد ورد لوكالة شفق نيوز، أنه جرى اليوم سحب قرعة بطولة كأس العراق التيأسفرت عن مواجهات متباينة، إذ سيلعب الميناء مع الكوفة، والكاظمية مع نفط البصرة،والكهرباء أمام الرمادي، وديالى مع نفط الوسط.

كماسيواجه النفط فريق الناصرية، والكرمة مع المصافي، وكربلاء أمام الصناعات، والقاسممع الاتصالات، والكرخ مع أمانة بغداد، والغراف مع الصناعة، وعفك مع ميسان، والحسينمع البحري، والبيشمركة والفهد، وغاز الشمال ومصافي الجنوب، وأخيراً الجولان معالموصل.

وستجريمباريات الدور 32 في يومي 17 و18 من الشهر الجاري، على أن يقام الدور اللاحق يومي24 و25 من الشهر نفسه.