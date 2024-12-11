وزير الخارجية ونظيره الفرنسي يؤكدان على استمرار التعاون لتعزيز أمن واستقرار المنطقة

2024-12-11 23:55:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، فؤاد حسين، ونظيره الفرنسي جان نويل باروت، على استمرار التعاون لتعزيز أمن واستقرار المنطقة.وذكر بيان لوزارة الخارجية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، فؤاد حسين، تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية، جان نويل باروت، مبينا أنه "تم خلال الاتصال الاتفاق على أهمية عدم السماح لتنظيم داعش بإعادة بناء قوته، ومواصلة الجهود المشتركة لمحاربته في كل من سوريا والعراق. كما جرى التأكيد على استمرار التعاون بين البلدين في المسارات التي تعزز أمن واستقرار المنطقة".وأضاف، أن "الطرفين ناقشا الوضع في سوريا من الجوانب الأمنية، العسكرية، والسياسية، مع التشديد على أهمية تفعيل المسار الأممي لتحقيق العملية السياسية الشاملة في سوريا. وتم التأكيد على ضرورة ضمان شراكة جميع مكونات الشعب السوري وحماية حقوقهم".وتابع، "كما تناول الاتصال أهمية استمرار التنسيق الثنائي بين العراق وفرنسا في هذا الإطار، إلى جانب التواصل مع الدول الفاعلة ودول الجوار الجغرافي لسوريا، بما في ذلك تركيا، الأردن، لبنان، والدول العربية الأخرى"، مؤكدا أنه "تم التطرق كذلك إلى تأثير الوضع السوري على العراق ودول المنطقة، وامتداد تداعيات التطورات في سوريا إلى الدول المحيطة".