الفنان الإيراني محمد جنتي يكشف عن مشاركته في مهرجان بغداد للمسرح

2024-12-11 23:55:03 - المصدر: واع

بغداد – واع – فاطمة رحمةكشف الفنان الإيراني محمد ابراهيم جنتي، عن مشاركته في مسرحية "ماكبث" ضمن مهرجان بغداد الدولي للمسرح.وقال جنتي لوكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "يشارك في الدورة الخامسة من مهرجان بغداد الدولي للمسرح، بعرض معد من مسرحية "ماكبث" تأليف الشاعر الإنكليزي وليم شكسبير".وأضاف، أن "هذه المرة الاولى التي احضر خلالها الى العراق لاشارك في مهرجان بغداد للمسرح الدولي"، مؤكداً: "تفاجأنا بعرض الافتتاح الذي كان اكثر من مذهل وإندهشنا بالإستخدام التقني البصري الذي شاهدناه وسرتنا جودة توظيف القصة بالشخوص العراقية، إذ أحسنوا أداء أدوارهم وأجاد متفوقين، وهذا هو عهدنا بالعراق، بلد الإبداع."