رئيس الوزراء العراقي: مستعدون لتقديم المساعدة لسوريا

2024-12-12 00:00:05 - المصدر: كونا

بغداد - 11 - 12 (كونا) -- قال رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني اليوم ان بلاده مستعدة لتقديم المساعدة للسوريين في هذه المرحلة التي وصفها بالمفصلية في تاريخ ذلك البلد مشددا على اهمية ضمان تمثيل كل مكونات الشعب السوري في النظام الجديد.وذكر بيان حكومي ان حديث السوداني جاء اثناء استقباله اليوم لوزير الدفاع الالماني بوريس بيستوريوس حيث بحث الطرفان الاوضاع في سوريا ومستجدات الاحداث فيها والدور الاوروبي والدولي في مساعدة السوريين لتحقيق الاستقرار والحفاظ على وحدة سوريا وامنها.وطبقا للبيان فان السوداني والوزير الالماني الضيف اكدا ضرورة عدم التدخل في الشان السوري الداخلي وان الشعب هو من يقرر مصير بلده.من جانبه اعرب بيستوريوس عن تطلع بلاده الى تطوير العلاقات الامنية والعسكرية في مجال التدريب مع العراق وتوسيعها في مجالات اخرى مؤكدا ان العراق شريك بارز بالنسبة لالمانيا.وشهد اللقاء كذلك بحث العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة التعاون المشترك في مختلف المجالات والتنويه بدور المانيا الداعم للعراق ضمن بعثة حلف شمال الاطلسي (الناتو) والتحالف الدولي. (النهاية) ع ح ه