2024-12-12 00:40:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أكد وزير أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية، جان نويل باروت،لنظيره العراقي فؤاد حسين، يوم الأربعاء، أن بلاده ستواصل جهودها مع بغداد لمنعتنظيم داعش من العودة مجدداً.

وذكروزارة الخارجية العراقية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن نائب رئيس مجلس الوزراءالعراقي، ووزير الخارجية، فؤاد حسين، تلقى اليوم اتصالاً هاتفياً من نظيره الفرنسيباروت، تم خلاله الاتفاق على أهمية عدم السماح لتنظيم داعش بإعادة بناء قوته،ومواصلة الجهود المشتركة لمحاربته في كل من سوريا والعراق.

كماجرى التأكيد على استمرار التعاون بين البلدين في المسارات التي تعزز أمن واستقرارالمنطقة.

وناقشالطرفان الوضع في سوريا من الجوانب الأمنية، العسكرية، والسياسية، مع التشديد علىأهمية تفعيل المسار الأممي لتحقيق العملية السياسية الشاملة في سوريا.

وتمالتأكيد على ضرورة ضمان شراكة جميع مكونات الشعب السوري وحماية حقوقهم.

كماتناول الاتصال أهمية استمرار التنسيق الثنائي بين العراق وفرنسا في هذا الإطار،إلى جانب التواصل مع الدول الفاعلة ودول الجوار الجغرافي لسوريا، بما في ذلكتركيا، الأردن، لبنان، والدول العربية الأخرى.

وتمالتطرق كذلك إلى تأثير الوضع السوري على العراق ودول المنطقة، وامتداد تداعياتالتطورات في سوريا إلى الدول المحيطة.