الخارجية الأميركية: العراق شريك أساسي لنا نتشاور معه في شؤون الشرق الأوسط

2024-12-12 00:40:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أكد وكيل وزارة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط، جون باس، يومالأربعاء، أن واشنطن تعتبر العراق شريكاً أساسياً في الشرق الأوسط، وتتشاور معه بشأنتطورات الأحداث في المنطقة، مشدداً على التزام التحالف الدولي بحماية أمن العراقوسيادته من أي تهديد خارجي.

وذكرموقع "الحرة" أن رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، استقبلاليوم وفداً من وزارة الخارجية الأميركية، برئاسة وكيل الوزارة للشؤون السياسيةجون باس، ومساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط بربارا ليف، وتم خلال اللقاءبحث العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، وسبل تعزيزها وتنميتها.

كماجرى التأكيد على التنسيق المشترك بخصوص الأوضاع في سوريا، وأهمية أن تكون هناكمرحلة انتقالية تضمّ جميع الأطراف، وتحفظ حقوق المكونات كافة، من أجل ترسيخالاستقرار داخل سوريا.

وأكدرئيس مجلس الوزراء أن العراق يؤدي دوره في التواصل مع الأشقاء والأصدقاء للتشاوربشأن الأوضاع السورية، وأهمية احترام إرادة الشعب السوري في تقرير مستقبله.

منجانبه، بين باس أنّ العراق شريك أساسي في المنطقة، مؤكداً أهمية التشاور معه بشأنتطورات الأحداث، كما عبَّر عن التزام التحالف الدولي بحماية أمن العراق وسيادته منأي تهديد خارجي.