2024-12-12 00:54:04 - المصدر: ايشان

ليس جديداً على محمد الدايني، أن يواجه دعاوى قضائية أو السجن، فهو كان محكوماً بالإعدام عام 2010، بتهمة تفجير كافتيريا مجلس النواب عام 2007 الذي أسفر عن استشهاد نائب وجرح آخرين.. لكنّه اليوم يواجه دعاوى قضائية، عقب إطلاقه وصف “العتّاكة” على الشيعة والحشد، حين ظهر في برنامج تلفزيوني. الدايني، ظهر في برنامج “من جهة رابعة” […]

ظهرت المقالة “العتاكة” يلقنون الدايني درساً بالأخلاق والقانون وحرب الدعاوى “تشتعل” أولاً على ايشان.



