العراق وفرنسا يتفقان على منع داعش من إعادة بناء قواته

2024-12-12 01:00:04 - المصدر: كونا

بغداد - 11 - 12 (كونا) -- أكد وزيرا خارجية العراق فؤاد حسين وفرنسا جان نويل باروت اليوم الأربعاء ضرورة عدم السماح لتنظيم ما يسمى بالدولة الاسلامية (داعش) باعادة بناء قوته من جديد.وذكرت الخارجية العراقية في بيان لها ان حسين تلقى اتصالا هاتفيا من باروت اتفقا خلاله على مواصلة الجهود المشتركة في محاربة داعش في كل من سوريا والعراق ومواصلة التعاون في المسارات التي تعزز امن واستقرار المنطقة.وناقش الجانبان الوضع في سوريا من الجوانب الامنية والعسكرية والسياسية مع التشديد على اهمية تفعيل المسار الاممي لتحقيق العملية السياسية الشاملة في سوريا و ضمان شراكة جميع مكونات الشعب السوري وحماية حقوقهم.كما بحث الوزيران سبل التواصل مع الدول الفاعلة ودول الجوار الجغرافي لسوريا بما في ذلك تركيا والاردن ولبنان والدول العربية الاخرى مع التطرق لتاثير الوضع السوري على العراق ودول المنطقة. (النهاية) ع ح ه / ه س ص