العراق وتركيا يبحثان التعاون في مجال نقل وتوطين الصناعات العسكرية

2024-12-12 01:05:02 - المصدر: واع

بغداد – واعبحث رئيس هيأة التصنيع الحربي مصطفى عاتي حسن، مع وزير الدفاع التركي يشار غولر، التعاون في مجال نقل وتوطين الصناعات العسكرية الدفاعية.وذكرت هيأة التصنيع الحربي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "وزير الدفاع التركي استقبل رئيس هيأة التصنيع الحربي مصطفى عاتي حسن بمكتبه في العاصمة التركية انقرة بناءً على الدعوة الموجهة له من وزارة الدفاع التركية ".وأضافت، أن " وزير الدفاع التركي أكد على استعداد تركيا لدعم هيأة التصنيع الحربي العراقي من خلال نقل وتوطين الصناعات الدفاعية الى العراق وتبادل الخبرات لتعزيز قواعد الامن المشترك بين البلدين الجارين".من جانبه اكد رئيس هياة التصنيع الحربي، بحسب البيان، " استعداد الهياة لفتح آفاق التعاون المشترك في مجال نقل وتوطين الصناعات العسكرية الدفاعية" .