نينوى.. السجن عشر سنوات لصاحب قاعة حفلات "حريق الحمدانية"

2024-12-12 01:05:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات نينوى، حكماً قضائيا لمدة عشر سنوات بحق صاحب قاعة حفلات اندلع فيها حريق العام الماضي وأودى بحياة العشرات.

واظهرت وثيقة صادرة من القضاء العراقي أطلعت عليها وكالة شفق نيوز، ان محكمة جنايات نينوى الهيئة الثانية اصدرت حكماً مؤقتا لعشر سنوات بحق صاحب قاعة اعراس الهيثم في قضاء الحمدانية مع احتساب مدة موقوفية المدان.

وتوفي وأصيب العشرات في ايلول العام الماضي بعد اندلاع حريق في حفل زفاف بقاعة اعراس في بلدة قره قوش بقضاء الحمدانية ذات الغالبية المسيحية وشكلت الحكومة العراقية لجانا حول الموضوع لمعرفة المتسببين.

وذكرت السلطات الأمنية في وقتها إن أسباب الحريق تعود إلى الافتقار إلى إجراءات الصحة والسلامة، وبسبب وجود مواد قابلة للاشتعال في أساس البناء، كما أن التحقيقات أشارت أيضاً إلى أن الألعاب النارية داخل القاعة هي السبب الرئيسي لاندلاع النيران.