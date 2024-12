"جماعة الجولاني" تقترب من الحدود.. والسوداني أجرى زيارة مفاجئة إلى الأردن

2024-12-12 01:15:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ تميم الحسن تقترب مجموعة "أبو محمد الجولاني"، التي تُعرف بـ"هيئة تحرير الشام" وسيطرت على النظام في دمشق، من الحدود العراقية.الجماعة أعلنت السيطرة على دير الزور ومعبر البوكمال مع العراق.وبحسب بعض الأنباء، فإن "الهيئة" تتجه نحو "التنف"، المثلث الحدودي العراقي-السوري-الأردني، الذي يضم قاعدة أمريكية.وفي الأثناء، وصل محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء، في زيارة مفاجئة إلى […]

