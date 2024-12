"حفلات يومية".. ممارسات تعذيب "احترافية" في مراكز الاحتجاز العراقية

2024-12-12 01:15:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ تبارك عبد المجيدتعاني السجون العراقية من انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين، حيث يتم استخدام التعذيب النفسي والجسدي بشكل منهجي، مع الإهمال الطبي وسوء المعاملة.فيما تتنوع أساليب التعذيب بين الصعق بالكهرباء، التعليق من السقف، الاعتداءات الجنسية، وحتى ممارسات تعذيب مبتكرة ذات طابع ساخر ومروع. كل ذلك يحدث في ظل بيئة مكتظة بالسجناء، تفتقر لأبسط معايير الرعاية […]

