منظمة دولية: 15 % من العراقيين مصابون بإعاقات مختلفة

2024-12-12 01:15:06 - المصدر: جريدة المدى

 ترجمة/ حامد أحمد كشفت منظمة، هاندي كاب انترناشال HI، العالمية في تقرير لها حول قانون حماية حقوق المعاقين في العراق، انه على الرغم من المصادقة على اتفاقية حقوق المعاقين CRPD والتقدم الحاصل في تشريع قانون وطني بهذا الخصوص وتعديله مؤخرا فإنه ما تزال هناك ثغرات في الإطار القانوني للتشريع تمنع معاقين من نساء ورجال […]

