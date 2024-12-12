الذهب يتراجع بفعل جني الأرباح بعد تجاوز أعلى مستوى

2024-12-12 08:10:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تراجع الذهب، يوم الخميس، مع قيام المستثمرين بجني الأرباح بعد أن سجلت الأسعار أعلى مستوى في أكثر من شهر في وقت سابق بفعل تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع المقبل.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2704.41 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:57 بتوقيت جرينتش. وسجل أعلى مستوى منذ السادس من نوفمبر تشرين الثاني في وقت سابق من الجلسة.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 2744.60 دولارا.

وقال أجاي كيديا، مدير كيديا كوموديتيز في مومباي: "إنها مجرد جني أرباح لأننا شهدنا ارتفاعا جيدا في الذهب بسبب عوامل مختلفة هذا الأسبوع، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية، واستئناف الصين مشتريات الذهب ورقم التضخم أمس الذي جاء متوافقا مع التوقعات".

وينصب التركيز الآن على بيانات مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة، المقرر صدورها في الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش، للحصول على رؤى حول سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي لعام 2025.

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 31.84 دولارا للأوقية، وتراجع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 937.55 دولارا وخسر البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 979.91 دولارا.