استقرار أسعار النفط وسط توقعات الطلب والعقوبات الأوروبية

2024-12-12 08:10:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ لم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، يوم الخميس، مع كبح توقعات ضعف الطلب وارتفاع أكبر من المتوقع في مخزونات البنزين والمقطرات في الولايات المتحدة مكاسب من جولة إضافية من العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي والتي هددت تدفقات النفط الروسية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت خمسة سنتات إلى 73.47 دولارا للبرميل بحلول الساعة 01:41 بتوقيت جرينتش.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11 سنتا إلى 70.18 دولارا. وارتفع كلا الخامين القياسيين بأكثر من دولار لكل منهما يوم أمس الأربعاء.

وخفضت منظمة أوبك توقعاتها لنمو الطلب في عام 2025 للشهر الخامس على التوالي، الأربعاء، وبأكبر قدر حتى الآن.

وقال محللون في بنك ANZ في مذكرة يوم الخميس: "سيراقب المستثمرون عن كثب تقديرات وكالة الطاقة الدولية لتوازن السوق لعام 2025، والتي ستعكس الإعلان الأخير لأوبك".

وقال الكرملين إن التقارير عن احتمال تشديد العقوبات الأميركية على النفط الروسي تشير إلى أن إدارة الرئيس جو بايدن تريد ترك إرث صعب للعلاقات الأميركية الروسية.