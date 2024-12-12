السعودية تجهز مفاجأة لزوارها احتفالا بفوزها بتنظيم كأس العالم

2024-12-12 08:55:02 - المصدر: واع

متابعة - واع

أطلقت وزارة الداخلية السعودية ختما خاصا تحت مسمى "أهلاً بالعالم" بمناسبة فوز المملكة العربية السعودية باستضافة بطولة كأس العالم 2034.

وبحسب وزارة الداخلية السعودية فإن الختم الذي أطلقته المديرية العامة للجوازات بالتنسيق مع وزارة الرياضة سيُتاح للمسافرين عبر منافذ المملكة الدولية.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رسميا عن فوز المملكة العربية السعودية بتنظيم كأس العالم 2034 بمشاركة 48 منتخباً.

وكانت المملكة العربية السعودية قد قدمت للفيفا سابقا ملفا يعكس قدرتها على تنظيم هذا الحدث العالمي، وحصل الملف السعودي على تقييم 419.8 من 500 نقطة، وهو أعلى تقييم في تاريخ تقديم ملفات تنظيم كأس العالم.

وأعلن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، عن تأسيس "الهيئة العليا لاستضافة كأس العالم 2034"؛ وذلك عقب إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) فوز المملكة العربية السعودية، باستضافة بطولة كأس العالم 2034 لكرة القدم.