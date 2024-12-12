رونالدو: كاس العالم 2034 في السعودية سيكون الافضل على الاطلاق

2024-12-12 08:55:02 - المصدر: واع

متابعة – واع

أعرب الأسطورة البرتغالي لنادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو عن ثقته الكبيرة في نجاح بطولة كأس العالم 2034، والتي ستستضيفها المملكة العربية السعودية.

وخلال تصريحات له، قال رونالدو في تصريح مقتضب: "كأس العالم 2034 في السعودية سيكون أفضل كأس عالم على الإطلاق".

وبذلك كشف الدون عن اعجابه الكبير بالتطور الرياضي الكبير الذي تشهده المملكة والبنية التحتية المتميزة التي تُجهز لاستقبال هذا الحدث العالمي.

وتعكس تصريحات رونالدو تطلعات إيجابية تجاه النسخة المرتقبة من البطولة، التي يُتوقع أن تقدم تجربة رياضية غير مسبوقة.