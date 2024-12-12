بأكثر من دولار واحد ارتفاع أسعار خامي البصرة

2024-12-12 09:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار خام البصرة "الثقيل والمتوسط"، اليوم الخميس، بأكثر من دولار واحد مع استقرار اسعار النفط عالميا.

وارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل 1.02 دولار ليصل إلى 67.46 دولارا، فيما ارتفعت أسعار خام المتوسط 97 سنتا ليصل الى 70.56 دولارا.

واستقرت أسعار النفط العالمية مع كبح توقعات ضعف الطلب وارتفاع أكبر من المتوقع في مخزونات البنزين والمقطرات في الولايات المتحدة على مكاسب العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي والتي هددت تدفقات النفط الروسية.