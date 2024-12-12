مواجهات ساخنة لروما ومانشستر يونايتد وتوتنهام.. المواعيد والقنوات الناقلة

2024-12-12 09:15:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تستمر عجلة مباريات البطولات الأوروبية للأندية في كرة القدم، حيث يشهد اليوم الخميس مباريات في الدوري الأوروبي، ودوري المؤتمر.

روما بقيادة النجم السعودي سعود عبدالحميد، سيواجه سبورتنغ براغا البرتغالي في بطولة الدوري الأوروبي.

وفي البطولة نفسها سيحل مانشستر يونايتد ضيفًا على فيكتوريا بلزن، ويخرج توتنهام لمواجهة غلاسكو

وفيما يأتي مواعيد مباريات اليوم الخميس الـ12 من كانون الأول 2024 بتوقيت بغداد والقنوات الناقلة:

الدوري الأوروبي

روما - سبورتنغ براغا - 8:45 مساء - beIN Sports HD 2.

فيكتوريا بلزن - مانشستر يونايتد -8:45 مساء - beIN Sports HD 1.

بودو جليمت - بشيكتاش - - 10:00 مساء - beIN Sports HD 4.

ليون - أينتراخت فرانكفورت - 10:00 مساء - beIN Sports HD 3.

دوري المؤتمر الأوروبي

استانا - تشيلسي – 6:30 مساء - beIN Sports HD 1.