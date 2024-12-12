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اليوم ..أربع مواجهات في ختام الجولة 11 لدوري نجوم العراق

اليوم ..أربع مواجهات في ختام الجولة 11 لدوري نجوم العراق
اليوم ..أربع مواجهات في ختام الجولة 11 لدوري نجوم العراق
2024-12-12 09:15:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تختتم يوم الخميس، منافسات الجولة الـ 11 لدوري نجوم العراق لكرة القدم، بإقامة أربعة مباريات جميعها في العاصمة بغداد.

‏المباراة الأولى عند الساعة 2:30 بعد ظهر اليوم، تجمع فريق الحدود بضيفه دهوك، وتقام على ملعب الساحر أحمد راضي، أما الثانية فستقام عند الساعة 5:00 مساءً تجمع فريق ديالى بضيفه الطلبة على ملعب المدينة في بغداد.

‏وتقام مباراتان عند الساعة  7:30 مساءً تجمع فريق القوة الجوية بضيفه الكرمة ، وتقام المباراة على ملعب الشعب الدولي، بينما تجمع الأخيرة النفط بضيفه زاخو، على ملعب الساحر أحمد راضي.

وقررت لجنة المسابقات في دوري نجوم العراق تعديل موعد مباراة فريقي النفط و زاخو  ضمن منافسات الجولة  11 من المرحلة الأولى للمسابقة إلى اليوم الخميس بدلا من يوم غد الجمعة في الساعة السابعة والنصف مساءً على ملعب الكرخ.

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