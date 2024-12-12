النفط العراقي يعود الى المنطقة الخضراء مع انتعاش خامي برنت وتكساس

2024-12-12 09:20:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

سجل النفط العراقي، اليوم الخميس (12 كانون الأول 2024)، ارتفاعا ملحوظا في الأسعار خلال رابع أيام التعاملات الأسبوعية في السوق العالمية.

وبحسب بيانات اطلعت عليها "بغداد اليوم"، فقد سجل خام البصرة الثقيل 67.46 دولارا للبرميل، بينما سجل المتوسط 70.56 دولارا للبرميل بنسبة تغيير 1.03+ و0.97 على التوالي تسليم شباط 2025.

كما أظهرت البيانات ارتفاعا طفيفا بأسعار الخام عالميا، حيث سجل خام برنت البريطاني 73.68 دولارا، بينما سجل خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 70.39 دولارا للبرميل، بنسبة تغيير 0.07+ و0.1+ على التوالي.

المصدر: "بغداد اليوم"+ مواقع