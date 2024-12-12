بغداد.. الإطاحة بـ18 متهما وضبط 14 مسدسا وثلاث بنادق خلال 48 ساعة

2024-12-12 09:20:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس (12 كانون الأول 2024)، الإطاحة بـ18 متهما بقضايا مختلفة وضبط 14 مسدسا وثلاث بنادق خلال 48 ساعة في مناطق متفرقة من العاصمة.

وذكرت القيادة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "مفارزها القت القبض على (18) متهماً وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهمين اثنين ضبط بحوزتهما (33 بطاقة صرف آلي (ماستر كارد)، و 22 خطوط اتصال) بدون تخويل، واخر متهم بالتزوير".

واضافت انه "تم الاستيلاء على (14) مسدس وثلاث بنادق واعتدة غير مرخصة، مع طائرة مسيرة (درون) بالإضافة إلى مواد مخدرة واجهزة تعاطيها وكمية من الأدوية المنتهية الصلاحية".

وبينت القيادة انه "تم حجز عدد من العجلات والدراجات النارية المخالفة للضوابط المرورية"، مؤكدة ان "هذه الواجبات تأتي من خلال نصب السيطرات المفاجئة الوقتية في جانبي الكرخ والرصافة خلال (48)ساعة الماضية".