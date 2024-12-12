أمطار وثلوج وحرارة منخفضة.. تفاصيل طقس العراق للأيام القادمة

2024-12-12 10:10:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار والثلوج وانخفاضاً في درجات الحرارة بدءاً من الغد.

وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "غداً الجمعة سيكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة في أماكن متفرقة من المنطقة الشمالية وتساقط الثلوج فوق المرتفعات، ودرجات الحرارة ستنخفض بضع درجات في المنطقة الشمالية ومقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية"، مبيناً أن "درجات الحرارة العظمى في بغداد والبصرة وميسان وواسط 22، دهوك وصلاح الدين 16، الأنبار وديالى 21، أربيل والسليمانية وكركوك 15، كربلاء المقدسة وبابل والنجف الأشرف 24".

وأضاف، أن "يوم السبت سيكون الطقس صحواً إلى غائم جزئي في المنطقة الشمالية مع فرصة لتساقط الثلوج في الأقسام الجبلية منها صباحاً، ودرجات الحرارة ستنخفض في جميع مناطق البلاد".

وأشار إلى، أن "طقس يوم الأحد القادم سيكون صحواً وبارداً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة في المنطقة الوسطى وتنخفض قليلاً في المنطقتين الشمالية والجنوبية".

ولفت إلى، أن "يوم الاثنين سيكون الطقس صحواً وبارداً، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق".