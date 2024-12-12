من مهرجان بغداد الدولي للمسرح.. حمه سوار عزيز: فخورون بالفنان العراقي

2024-12-12 10:15:03 - المصدر: واع

بغداد – واع – فاطمة رحمة

حضر الناقد المسرحي، حمه سوار عزيز، اليوم الخميس، للمشاركة في الدورة الخامسة من مهرجان بغداد الدولي للمسرح كمعقب على العروض، فيما عبر عن فخره بالمسرح والفنان العراقي.

وقال سوار لوكالة الأنباء العراقية (واع): "هذا المهرجان يشكل فرصة ثمينة ننتظرها بشغف لنتواصل معرفياً وجمالياً مع أفكار وعروض وطروحات جديدة، تنبثق من إشعاع القلق الإبداعي المشترك بين اضمامة ورود المسرحيين محلياً وإقليمياً وعربياً".

وأضاف: "مهرجان بغداد الدولي للمسرح، واحد من أهم المهرجانات العراقية والعربية التي قدمت في دوراتها الأربع السابقة، أعمالاً يشار لها بالبنان، ما زالت عالقة في ذاكرة التاريخ، وراسخة بين طيات بحوثه الأكاديمية، ونحن فخورون بالمسرح العراقي والفنان العراقي".